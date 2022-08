Jeugdopbouwwerkers en Huis van het Kind rijden met bakfiets langs gezinnen: “Laagdrempelige manier om toenadering te zoeken”

“Er zijn verschillende jongeren in Duffel die nog geen link hebben met het georganiseerde aanbod in de gemeente. Voor deze jongeren wil het jeugdopbouwwerk een luisterend oor bieden. Tegelijkertijd merkt het lokaal bestuur dat er ook heel wat ouders hun weg nog niet goed vinden naar de vele verenigingen, organisaties en diensten in Duffel die gezinnen ondersteunen: of het nu gaat over onderwijs, vrije tijd, opvoedingsondersteuning of gezondheidszorg. Het past dan ook in het lokaal beleid van Duffel rond ondersteuning voor kinderen, jongeren én gezinnen om hen actief op te zoeken en op een laagdrempelige manier in hun buurt aanwezig te zijn. De bakfiets rijdt meerdere keren per week uit. Soms enkel met de jeugdopbouwwerkers, soms enkel met de brugfiguur, maar heel regelmatig ook samen”, delen schepenen Lili Stevens (CD&V) en Dirk Broes (N-VA) mee.