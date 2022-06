Jarige inline hockeyclub krijgt felicitaties van gemeente: “Lokale spelers kansen geven en er een succesverhaal van maken, daar kan je trots op zijn”

De wortels van de club liggen in de Mijlstraat. Enkele vrienden startten de sportclub op het betonnen plein bij een Duffelse rozenkweker. Ze speelden geregeld wedstrijden tegen andere inline hockeyclubs op de parking van de Katelijnse groentenveiling. In 1996 werd de sportclub officieel opgericht door enkele ouders van jonge hockeyspelers. De club bestaat ondertussen 25 jaar en werd daarvoor op het gemeentehuis in de bloemetjes gezet door het schepencollege. “De club heeft op die 25 jaar een mooi palmares opgebouwd. Dit seizoen nog kon het eerste team dankzij dubbele winst tegen de Chaps uit Beaumont de promotie naar de hoogste afdeling afdwingen. En de opvolging is verzekerd want de sterke U-18-ploeg behaalde dit jaar de titel”, deelt burgemeester Sofie Joosen (N-VA) mee. “Het is fijn om te horen dat enkele van deze jeugdtalenten zullen doorstromen naar de bestaande ploeg die volgend jaar in eerste divisie zal aantreden. Lokale spelers kansen geven en er een succesverhaal van maken, daar kan je als burgemeester alleen maar trots op zijn.”