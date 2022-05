Inline-hockeyclub Lapwings Duffelen vieren 25ste verjaardag met jubileumdag én promotie

Het inline-hockey beleefde het voorbije weekend hoogtij bij de Duffelse club, die als thuisbasis het sportcentrum De Pollepel aan de Naalstraat heeft. Na het behalen van een tweede plaats in het eindklassement van de reguliere competitie bekroonden de mannen van de eerste ploeg van Lapwings hun seizoen met een promotie naar de hoogste divisie. De U18 werd eerder al kampioen. “De club en gans het team kunnen nu met een gerust hart toeleven naar de jubileumdag op 28 mei in De Pollepel”, vertelt voorzitter Kristine Van Espen. “Onze promoverende ploeg zal het die dag opnemen in een demonstratiewedstrijd tegen een ploeg samengesteld uit oud-spelers van Lapwings en in-line hockeyspelers van het eerste uur uit enkele andere clubs. Daarnaast kan je ons skateparcours komen uittesten, is er een wedstrijd van onze jongste ploegen en vinden er optredens plaats. In de zaal vindt er later op de dag een kinder rollerdisco plaats.” De activiteiten starten om 10 uur. De voorzitter wil het gemeentebestuur van Duffel, de sympathisanten en alle sponsors bedanken voor het vertrouwen dat zij in de laatste 25 jaar getoond hebben in de club.