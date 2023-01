Inbreker van Montessorischool na twee maand al voor de rechter: “Ik zag het allemaal niet meer zitten”

Mechelen Dief steelt gsm van 28-jarige

Tijdens het winkelen in het centrum van Mechelen is een 28-jarige vrouw bestolen. De dief ging ervandoor met een gsm-toestel. Deze werd uit de jaszak van de jonge vrouw gestolen. De diefstal gebeurde vermoedelijk in de Mechelse winkelstraat De Bruul. De dader is voorlopig spoorloos, maar wordt opgespoord.

7:46