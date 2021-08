“Ik wil hier veel sterker uitkomen”: aangereden tiener na maand in coma eindelijk aan de beterhand

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Jeudzorg Ter Elst op de Mechelsebaan in Duffel. Yanni raakte daarbij ernstig gewond. Hij brak onder meer zijn beide knieën, been, tenen en sleutelbeen, maar kreeg ook nog een hersenbloeding en een klaplong. Later bleek hij door de val in een beek ook nog dat hij verschillende bacteriën had opgelopen. Yanni werd in allerijl overgebracht naar het UZA in Edegem en lag er een maand lang in coma. Ook vandaag moet Yanni nog herstellen in het ziekenhuis, maar zowel de dokters als hijzelf zijn positief en is hij na ruim 2,5 maand eindelijk aan de beterhand.