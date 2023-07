“Ik was wellicht een adres aan het ingeven”: Vrouw reed met haar gsm in rechterhand

Duffelaars Julia en Juliaan vieren 75ste huwelijks­ver­jaar­dag

Juliaan Jaspers (97) en Julia Torfs (95) mochten op maandag 17 juli hun 75ste huwelijksverjaardag vieren, een albasten huwelijksjubileum heet zoiets. Het koppel kreeg die dag bezoek van burgemeester Sofie Joosen en schepen Lili Stevens in hun verblijf in de Groep van AssistentieWoningen De Craene. Julia en Juliaan wonen al zeven jaar heel graag in hun assistentiewoning. Een aantal medebewoners van De Craene zorgden alvast voor de nodige versieringen voor dit bijzondere jubileum. Voordien woonde het koppel in de Merelstraat in Duffel. Ze hebben drie kinderen. Samen dansen en dansles nemen in hun vrije tijd hield het koppel naar eigen zeggen jong.