Hoe neem jij dit jaar deel aan de Ballonnekesstoet?

De laatste zaterdag van september trekken honderden kinderen met een lichtje door de straten van Duffel. Het maakt niet uit wat voor lichtje, een lampion, verlichte biet, een ballonnetje,... Als het maar licht geeft in het donker. Elk kind met een lichtje krijgt een tombolakaartje in de Molenstraat, waar een prijs mee te winnen valt bij een lokale handelaar. Duffelse handelaars kunnen prijzen aanbieden voor de tombolawedstrijd en zich aanmelden via vrijetijd@duffel.be. Daarnaast doet de gemeente ook een oproep aan de handelaars om ook lichtjes te verkopen of uit te delen aan de kleinste klanten. Als je de dienst vrije tijd op de hoogte brengt, maken ze mee reclame voor je zaak. Als je in de buurt woont van het parcours van de Ballonnekesstoet kan je mee kleur geven aan de parade door je gevel feestelijk te versieren. Hang vlaggen, slingers, lichtjes en ballonnen op en wie weet val je in de prijzen met dank aan de Duffelse middenstandersverenigingen. Met je vereniging of school kan je ook deelnemen aan de stoet. Je kan een drank- of eetkraam uitbaten aan de G. Van der Lindenlaan of deelnemen met een versierde of verlichte praalwagen of als je zelf een origineel voorstel hebt, mag je dat ook indienen. De inschrijvingen lopen nog tot 31 augustus of tot er geen plekken meer over zijn.