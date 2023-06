Handelaars en buren Kerkstraat ervaren overlast en vandalisme: “Duurt al enkele weken”

Chauffeur maakt rechtsom­keer op Grote Markt en rijdt Bruul in: “De situatie was er onduide­lijk”

“Ik ben de eerste om te zeggen dat het niet gemakkelijk rijden is in Mechelen, maar dat je daar niet mocht rijden, staat er wel duidelijk aangegeven”, richtte de politierechter zich naar een autobestuurder die zich voor haar moest komen verantwoorden. Eind mei 2022 wilde hij vanop de Grote Markt opnieuw de Bruul inrijden. Hij negeerde daarbij een verbodsbord. “Ik vond het een vreemde situatie als ik op de Grote Markt kwam oprijden. Daarom draaide ik om, maar op dat moment kwam ik de politie al tegen”, vertelde de chauffeur nog aan de politierechter. “Het was mijn eerste keer in Mechelen. Ik had er afgesproken met mijn team.” De man betwistte de feiten dus niet, maar vroeg enige mildheid. Hij kreeg geldboete van 240 euro opgelegd.