GTI Duffel en gemeente openen nieuwe klaslokalen en komen met nieuwe plannen van 7 miljoen euro: “Uitbreidingsproject van drie nieuwbouwvolumes”

Echt gloednieuw zijn de zes praktijklokalen die vandaag in Duffel werden ingehuldigd niet, want de leerlingen en leerkrachten van de bovenbouw van GTID konden er dit schooljaar al gebruik van maken. Door corona kon de school en het lokaal bestuur nu pas de klaslokalen officieel openen. De inhuldiging was meteen de lancering van nieuwe uitbreidingsplannen. “Ondertussen werd er een nieuw uitbreidingsproject opgestart, een project dat bestaat uit verschillende onderdelen in het kader van de verdere modernisatie en uitbreiding van de gemeentelijke technische school. Het project houdt nu al rekening met een voorspelde verdere toename van de schoolpopulatie en ontvangt hiertoe capaciteitsmiddelen van de Vlaamse overheid”, licht schepen van Onderwijs Lili Stevens (CD&V) toe.

Volledig scherm GTI Duffel © Lokaal bestuur Duffel

Drie nieuwbouwvolumes

Het gaat om de komst van drie nieuwbouwvolumes en de gedeeltelijke heraanleg en vergroening van de speelplaats. In bouwblok A zal de bestaande sportzaal worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwvolume met een werkplaats automechanica, leraarskamer en vijf klaslokalen. Door de plaatsing van een lift in dit gebouw, zal ook de rest van het complex integraal toegankelijk gemaakt worden. De bestaande containerklassen van bouwblok C verdwijnen en de woning in Kasteelstraat 43 wordt afgebroken. Op deze plaats komt een nieuwbouw met een ruime ondergrondse fietsenstalling voor 300 fietsen, een sportlokaal en fitnessruimte met bijhorende kleedruimtes en sanitair en twee leslokalen. In blok D wordt de bestaande fietsenstalling wordt vervangen door een nieuwbouw met een polyvalente refter en een praktijklokaal.

Volledig scherm De nieuwe klaslokalen van GTI Duffel, dat een nieuwe bouwfase aan het plannen is © Lokaal bestuur Duffel

7 miljoen euro

“Elk van de drie nieuwbouwvolumes zullen voldoen aan de eisen voor een BEN-gebouw. Met uitzondering van de werkplaats automechanica, waarvan de verwarming wordt voorzien via de bestaande gasketel, zullen alle nieuwe gebouwen verwarmd worden met grondwarmte zodat er geen bijkomend gasverbruik is”, vertelt schepen van Patrimonium Jos Hellemans (CD&V). GTI Duffel, dat nood heeft aan extra ruimte, zal na de uitbreidingswerken zo’n 75 leerlingen extra kunnen ontvangen. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 7 miljoen euro, inclusief BTW. “De subsidie vanwege de Vlaamse overheid wordt geraamd op 2,85 miljoen euro. Voor de realisatie van blok A zal een bijkomende subsidieaanvraag via de zogenaamde procedure van promotieovereenkomst ingediend worden. De start van het project is op dit moment moeilijk in te schatten, maar zal zich ergens eind 2023 of begin 2024 situeren”, besluit Stevens.

Volledig scherm Het schepencollege van Duffel met directeur van het GTID Ivo Gielis (links achteraan) © Lokaal bestuur Duffel

