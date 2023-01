Groene Pluim in Duffel voor Cinema Plaza-vrijwilligers: “Vrijwilligers geven de Plaza een hart en ziel”

“Cinema Plaza is een prachtig gerenoveerd gebouw, maar het zijn de vrijwilligers die het een hart en ziel geven. Is het nu voor of achter de schermen, in de keuken, achter de toog … Het maakt niet uit. Zij vormen de Plaza, elke dag opnieuw. Zij houden de Duffelse cultuurtempel draaiende en geven mensen van binnen en buiten Duffel de kans om er onvergetelijke momenten te beleven”, sprak gemeenteraadslid Anne Resseler. Fractieleider en Vlaams Parlementslid Staf Aerts heette een kleine honderd Duffelaars welkom in zaal De Trouwe Vrienden in de Mijlstraat. Hij stelde er de ambities van Groen Duffel voor 2023 voor, terwijl nationaal covoorzitter Jeremie Vaneeckhout de inzet en het engagement loofde van iedereen die zich inzet voor een beter Duffel.