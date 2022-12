Groen kritisch voor meerjarenplan: “Met dit meerjarenplan wordt te weinig geïnvesteerd in de Duffelaars zelf”

“Als er geïnvesteerd wordt in duurzame gebouwen en straten, dan zullen andere partijen in ons altijd een partner vinden. Laat daarover geen twijfel bestaan. Maar met dit meerjarenplan wordt te weinig geïnvesteerd in de Duffelaars zelf”, stelt Aerts. “Wat ons betreft ondersteunen we in de eerste plaats gezinnen bij hun torenhoge energierekeningen. Dat zou kunnen door meer in te zetten op begeleiding en ondersteuning van renovaties. Daarnaast zou de gemeente via energiecoöperaties samen met Duffelaars kunnen investeren in zonnepanelen. Op die manier kan iedere Duffelaar van goedkopere energie genieten. Dit schepencollege investeert wel in meer zonnepanelen, maar kijkt daarbij enkel naar haar eigen rendement en vergeet de Duffelaars zelf.”