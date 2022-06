Groen Duffel vraagt naar veilige fietsinfrastructuur: “‘VeloVeilig’-resultaten gaven aan dat men tandje moet bijsteken”

“Dat er werk gemaakt moet worden van veilige fietsinfrastructuur, blijkt uit de HLN-bevraging VeloVeilig Vlaanderen die in mei werd afgenomen. Daarin zegt 66% van de Duffelaars dat er te weinig geïnvesteerd wordt in fietspaden. Ook duiden de Duffelaars liefst 54 fietsknelpunten aan. In bijna de helft (24) gaat het over een gevaarlijk kruispunt. Maar ook het slechte wegdek werd vaak vermeld”, nam Aerts het woord. “Aangezien Duffelaars fervente fietsers zijn, ben ik niet verrast dat er meer fietsinvesteringen gevraagd worden. Om het fietsen in Duffel nog aantrekkelijker te maken, moeten we ook die 54 fietsknelpunten structureel aanpakken. We moeten de verkeersveiligheid niet alleen met woorden, maar ook met daden verbeteren. Om het in fietstermen te zeggen: de schepen van mobiliteit moet dringend een tandje bij steken.”