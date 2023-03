Gouden koppels klinken samen op huwelijksjubileum

MIJN DORP. Cafébazin Sofie Pluim over haar Duffel: “Jaarmarkt is de nationale feestdag van onze gemeente”

“In de Mijlstraat heb ik alles wat ik nodig heb.” Ze woonde al in zowel Duffel-West als -Oost, maar haar echte thuis vond Sofie Pluim (29) in het gehucht Mijlstraat. Met haar wielercafé Den Blauwen Hoek brengt ze sinds enkele jaren ambiance in de buurt door onder andere een retrokoers en themafeestjes te organiseren. Dit zijn haar favoriete plekjes/momenten in de gemeente Duffel.