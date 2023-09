Duffelse koppels vieren samen huwelijks­ju­bi­le­um in Cinema Plaza

Twintig echtparen werden in Cinema Plaza ontvangen voor een viering voor hun huwelijksverjaardag, die in juli of augustus plaatsvond. Traditioneel verwelkomt het lokaal bestuur huwelijksjubilarissen in het gemeentehuis, maar deze keer was de groep te groot. “Naast een drankje en taart, kregen de jubilarissen de recent gelanceerde kortfilm rond het culturele erfgoed in de gemeente te zien. Elk koppel mocht bovendien poseren voor de foto zodat ze een leuk aandenken hebben aan dit moment”, klinkt het.