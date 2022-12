Gemeente en IGEMO nodigen handelaars uit voor overlegmoment

“Tot nu toe werd terreinverkenning gedaan en informatie verzameld. Daaruit werden enkele ideeën ontwikkeld die in actie omgezet kunnen worden. Deze ideeën wil het lokaal bestuur samen met IGEMO graag met de betrokken handelaars aftoetsen tijdens een vergadering op dinsdag 13 december om 19 uur in de bibliotheek. Alle lokale handelaars met een verkoopsactiviteit in onze kernen kregen hiervoor een brief. De bespreking tijdens de vergadering zal het traject verder sturen en bepalen op welke acties de gemeente de komende tijd zal inzetten”, klinkt het. Handelaars die de communicatie vanuit de gemeente gemist hebben, kunnen zich via de website van de gemeente nog inschrijven.