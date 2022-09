Gemeente biedt gratis boom of struik aan bij Duffelse gezinnen: “Tegen 2030 CO²-uitstoot met 40 procent verminderen”

Duffelaars kunnen tot en met vrijdag 30 september een gratis boom of struik bestellen bij de gemeente. Ook via enkele andere acties worden de Duffelaars uitgenodigd om samen voor meer groen te gaan. Het lokaal bestuur wil hiermee naar één boom of 0,50 meter haag extra per inwoner gaan. “Als lokaal bestuur engageren we ons om 40 procent CO²-uitstoot te verminderen tegen 2030. Door een gratis boom te voorzien, door deelname aan de actie in samenwerking met Natuurpunt en door de groepsaankoop te promoten, hopen we nog meer Duffelaars over de streep te trekken om bomen of hagen te planten.”, vertelt schepen van Milieu en Natuur Isabel Glorie (N-VA). Men kan per adres maximum één gratis boom bestellen via www.duffel.be/gratisboom of telefonisch op het nummer 015 31 12 02. Naast deze gratis boom kunnen Duffelaars ook tegen betaling extra streekeigen bomen en hagen bestellen (www.duffel.be/behaag2022).