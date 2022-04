‘Gele bak’ voor ophaling papier en karton komt naar Duffel: “Gratis voor inwoner, minder belastend voor ophaler”

“Momenteel bieden alle inwoners hun papier en karton nog aan door het te verzamelen in dozen of samen te binden in pakketjes. Dat geeft problemen bij hevig regenweer of harde windstoten. Met een papier- en kartoncontainer vermindert het zwerfvuil en de overlast en moet er niet meer met zware of natte dozen gesleurd worden. Dit is een groot voordeel waardoor de ophaling veiliger en minder belastend verloopt voor de ophalers”, deelt Jos Hellemans (CD&V), ondervoorzitter van IVAREM en schepen in Duffel mee. Ieder huishouden krijgt standaard een formaat van 240 liter geleverd, maar heeft de mogelijkheid om een ander formaat aan te vragen. De ophaling vindt om de vier weken plaats en de mogelijkheid om papier en karton op het recyclagepark aan te bieden, blijft. “Op deze manier blijft Duffel bijdragen aan een gestructureerde, duurzame en vlotte afvalverwerking. De containers zijn niet verplicht, maar hou er dan wel rekening mee dat papier en karton aanbieden zonder container niet meer mogelijk is. Je moet dit dan zelf naar het recyclagepark brengen”, klinkt het. Inwoners worden in de loop van september verder ingelicht via een nieuwsbrief.