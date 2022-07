Geflitst met 68 kilometer per uur in zone dertig

Bij een snelheidscontrole in Duffel heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een chauffeur geflitst aan 68 kilometer per uur. Dat gebeurde in de Spoorweglaan. Er mag daar maar maximum 30 kilometer per uur worden gereden. De chauffeur reed er dus maar liefst 38 kilometer per uur te snel. Allicht zal hij worden gedagvaard door het politieparket en zal hij zich moeten gaan verantwoorden voor de rechter. Naast een geldboete tot 3.000 euro riskeert hij ook nog een bijkomend rijverbod. In totaal werden er op de Spoorweglaan 253 chauffeurs gecontroleerd op snelheid, 49 van hen reden te snel. Verder controleerde de politie ook nog in de Hondiuslaan in Duffel. Hier reden 3 chauffeurs van de in totaal 603 gecontroleerden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 66 kilometer per uur.