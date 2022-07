Geflitst aan 65 kilometer per uur in zone dertig

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft op de Rooienberg een autobestuurder geflitst aan 65 kilometer per uur. Op die plek mag er maximum 30 kilometer per uur worden gereden. Deze chauffeur zal het binnenkort allicht mogen gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen. In totaal werden er op de Rooienberg 666 auto’s gecontroleerd, 155 chauffeurs reden te snel. Verder controleerde de politie ook nog op de Haachtsebaan. Hier reden 19 chauffeur van de 117 sneller dan 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid hier bedreig 77 kilometer per uur.