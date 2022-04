Fleurige tekeningen van leerlingen sieren Duffels straatbeeld

Lier/Berlaar/Nijlen/Duffel/Ranst Vanaf mei nog slechts één prikdag per maand in vaccinatie­cen­trum Pallieter­land

Het vaccinatiecentrum Pallieterland (waar mensen uit Lier, Berlaar, Nijlen, Duffel en Ranst een coronaprik kunnen krijgen) gaat vanaf 1 mei over in een waakfase. Concreet zal er in de komende periode nog slechts één dag per maand worden gevaccineerd.

22 april