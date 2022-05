Fietspaden Mechelsebaan in Duffel worden ten vroegste 2024 aangepakt: “Voorontwerp voor nieuw fietspad is zo goed als klaar”

De fietspaden van de Mechelsebaan, of hetgeen er voor moet doorgaan, werden meermaals via de HLN-app als zwart punt aangegeven. Niet onterecht volgens zowel Vlaeminck, die momenteel aan een fietsronde door Vlaanderen bezig is, als de gemeente en het gewest. Verandering is op til. “Al beseffen we dat dit dossier al een lange tijd meegaat. Begin deze eeuw was er met de provincie een akkoord om de baan aan te pakken. Rond 2006 werden de provinciebanen overgeheveld naar het gewest, en toen viel het een beetje stil. Vermoedelijk omdat het gewest toen teveel op zijn boterham kreeg”, vertelt schepen van Mobiliteit in Duffel Jos Hellemans (CD&V). “We beseffen maar al te goed dat er iets moet veranderen. Als fietser is het momenteel geen plezier om op het huidige fietspad te rijden. De staat van het infrastructuur maakt het heel oncomfortabel. Drie jaar geleden werd het dossier terug opgepikt. Ondertussen is het voorakkoord zo goed als klaar. Het gaat nog om punten en komma’s, bijvoorbeeld of we de bushalte een aantal meters moeten opschuiven of niet.”