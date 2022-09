Extra lokaal voor Scouts en Gidsen De Hellevelders: “Kwaliteitsvolle plek voor oudste leden”

“Het lokaal bestuur is eigenaar van de scoutslokalen”, vertelt Dirk Broes (N-VA), schepen van Jeugd. “We vinden het dan ook belangrijk om te blijven investeren in die lokalen wanneer nodig. Vroeger had deze scoutsgroep geen tak voor jongeren van het vijfde en zesde middelbaar. Door de groei van de groep is die tak er sinds een paar jaar wel. De container was een goede tijdelijke oplossing, maar met een extra taklokaal krijgen de oudste leden nu ook een kwaliteitsvolle plek op het scoutsterrein.” De bouwvergunning voor het extra taklokaal werd intussen goedgekeurd. Het lokaal bestuur gaat nu op zoek naar een aannemer die de werken kan uitvoeren. “Naast de investering in de scoutslokalen van de Hellevelders voorziet het lokaal bestuur binnenkort ook een nieuwe berging en keuken voor Chiro Duffel-West en een vernieuwing van de keuken voor Chiro Duffel-Oost.”