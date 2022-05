Effectieve celstraf van 10 maanden voor inbraak in appartement

Inmiddels werd ook de politie ingelicht en kwamen zij ter plaatse. De veertiger werd gearresteerd. Daar verklaarde hij dat hij niet wou inbreken, maar op zoek was gegaan naar werk. Hij was ook onder invloed van drugs. “Normaal gebruikt hij crack, maar in België begon hij cocaïne te gebruiken. Dit was hij niet gewoon waardoor hij op de dool is geraakt”, vulde zijn advocate nog aan op zitting. Na beraad oordeelde de rechter dat de feiten bewezen zijn en veroordeelde ze hem tot een celstraf van 10 maanden en een geldboete van 800 euro effectief.