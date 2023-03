Eerste boom voor nieuwe speeloase in ’t Kompas: “Leerlingen mochten eerst hun droomspeelplaats tekenen”

Voetbal Challenger pro league Keeper Jens Teunckens is bijna terug na zware kruisband­bles­su­re: “Mooi dat Lierse me nieuw contract aanbood tijdens revalida­tie”

Zien we Jens Teunckens straks nog aan het werk in de titelplay-offs van de tweede voetbalklasse? De 25-jarige Liersedoelman is na een zware knieblessure alvast opnieuw aan het trainen. “Ik heb veel zin om dit seizoen nog te spelen, maar dan moet ik me wel helemaal klaar voelen”, zegt Teunckens.