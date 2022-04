Duo riskeert 15 maanden voor reeks auto-inbraken: “Ze lieten een spoor van vernieling achter”

De twee konden worden opgepakt na de melding van één van de slachtoffers . Die had het duo opgemerkt nadat er was ingebroken in zijn bestelwagen. Deze stond geparkeerd op de oprit van een woning. Er werd toen werkmateriaal gestolen. Wanneer de politie ter plaatse kwam, merkten ze het tweetal op terwijl zij aan het inbraken waren in een ander voertuig. “Ze waren deze aan het doorzoeken”, vertelde openbaar aanklager Karel Berteloot op zitting. “Bovendien waren ze ook nog in het bezit van een autoradio. Deze bleek gestolen zijn bij een derde auto-inbraak.” Na hun arrestatie kon de politie de twee Polen nog linken aan een vierde inbraak. Daar werd geen buit gemaakt omdat het duo plots had opgemerkt dat er een bewakingscamera hing en dus op de vlucht sloeg.

Ondanks de duidelijke bewijslast, bleven de twee mannen hun betrokkenheid bij de inbraken ontkennen. Ze waren volgens hun verklaringen beiden onder invloed van alcohol. “Ik was bezopen, maar niet op pad om te stelen”, vertelde de jongste van de twee beklaagden. Zijn advocate vroeg de vrijspraak. Ook de meester Alek Dom ging vol voor de vrijspraak van zijn cliënt (47). “Hij was uit de trein gezet in Duffel omwille van zijn alcoholgebruik, maar was niet van plan om in te breken.” Het parket vorderde tot slot een celstraf van 15 maanden tegen het duo. “Zij lieten een spoor van vernieling achter in een wijk in de buurt vlakbij het station en zorgden voor heel wat last bij hun slachtoffers”, besloot de aanklager.