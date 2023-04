Duffelse verenigingen organiseren tweede Buitenspeelmarkt

Duffel wil 8 nieuwe publieke laadpalen voor elektri­sche wagens realiseren

Het lokaal bestuur van Duffel maakt werk van nieuwe laadpalen voor elektrische wagens op het grondgebied. In 2023 zouden er al zeker 8 publieke laadpunten bijkomen. “Het gaat om 8 laadpalen op 5 verschillende locaties, samen zijn ze goed voor 16 laadplaatsen. De locaties zijn nog niet definitief goedgekeurd”, weet schepen van Mobiliteit Jos Hellemans (CD&V). “Bij het digitaal loket ‘Paal volgt wagen’ van Vlaanderen kwam er een aanvraag voor twee laadplaatsen in de Emiel van Hammestraat binnen. Deze werd ondertussen wel goedgekeurd. Er is ook nog een aanvraag lopende voor twee supersnelle laadpalen, die samen goed zijn voor 40 laadequivalenten, in de A. Stocletlaan.”