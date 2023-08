Duffelse parochie viert 75ste verjaardag met twee maanden vol feestelijkheden

August (79) houdt taxi’s in de gaten op Tomorrow­land: “Piraten probeerden weer hun centje mee te pikken”

Tomorrowland is ook voor taxichauffeurs hoogmis. Twee weekends op rij moet 200.000 man vanuit de hele wereld naar het dancefestival in Boom en Rumst geraken. En nadien weer naar huis. Of de taxi’s wel de regels volgen, houdt niet alleen de politie, maar ook de taxicommissie ter plekke in de gaten. “Wij voorkomen dat bestuurders woekerprijzen vragen. Nochtans wilde een festivalganger dit jaar zélf 200 euro neertellen om naar Antwerpen vervoerd te worden”, aldus voorzitter August Janssens (79), die van zondag op maandag een nachtje doordeed aan de taxiparking.