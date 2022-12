Duffelse Maria Legrand viert 102de verjaardag in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth

Maria Legrand werd geboren op 20 december 1920 in Duffel. Zij verbleef in Duffel tot ze ongeveer twee jaar oud was. Daarna verhuisde ze samen met haar ouders, Jerome en Filomène en haar broers, Maurice en Andre, naar een boerderij in Vleteren in West-Vlaanderen. Haar vader Jerome was landbouwer en haar moeder was één van de beste parelwerksters uit de buurt. In 1932 toen ze twaalf jaar was, is ze terug in Duffel komen wonen. Maria heeft haar man, Julien Van Dromme, leren kennen tijdens het uitgaan. In 1950 zijn ze getrouwd. Samen hebben ze vier kinderen: Danny, Leo, Maurice en Klara. Maria heeft ondertussen drie kleinkinderen: Kaat, Sander en Gijs en twee achterkleinkinderen: Lore en Anna. Julien is al overleden, maar hij wordt nog elke dag gemist. Maria werkte als dienstmeid en later als poetsvrouw. Haar man Julien was plaatslager op het vliegveld.