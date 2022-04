Duffelse lentehappenings zijn terug: leerlingen tonen paastekeningen, expo in bib rond oude schoolfoto’s

“We hebben de leerlingen van de eerste twee leerjaren van onze Duffelse scholen uitgenodigd om vóór de paasvakantie een lentetekening te maken. Op vrijdag 22 april brengen we alle werkjes samen in een fleurig geheel. Dat stellen we een maand lang tentoon in het straatbeeld”, vertelt schepen van Cultuur en Onderwijs Lili Stevens (CD&V). “Zondag 24 april maakt Erfgoeddag school. Met het onderwijsthema als gegeven, vertonen we om 15 uur in Cinema Plaza de filmklassieker ‘De Witte’ uit 1934. ’s Middags zetten we in Cinema Plaza de projectoren in de kijker. Vanaf de jaren 1930 zijn alle films via deze twee toestellen geprojecteerd, en dat tot 2004. Een specialist-projectionist laat tussen 11 en 14 uur zien hoe dat allemaal in zijn werk ging. In de bibliotheek vindt intussen een tentoonstelling plaats van oude Duffelse schoolfoto’s en van schoolerfgoed.” Naast wandeling de Kunstroute is na een noodgedwongen onderbreking van twee jaar de Markt voor mensen met talent opnieuw present. Op zondagochtend 1 mei stallen tientallen standhouders hun zelfontworpen producten uit op het stationsplein. Voor de middaglunch kan je aanschuiven aan de langste veggietafel.