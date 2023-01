Duffelse kringwinkel Opnieuw & Co bestaat 19 jaar, en viert dat met klanten: “Ontvingen in de loop der jaren 1.361.507 klanten”

“Toen de winkel in Duffel 19 jaar geleden haar deuren opende, was ze slechts 660 m² groot, hadden we 19 parkeerplaatsen en stonden er 10 medewerkers klaar om de klanten verder te helpen. Ondertussen is de winkel 909 m² groter geworden, zijn er 31 parkeerplaatsen bijgekomen en staan er 36 medewerkers en 5 leidinggevenden paraat om elke dag de winkelbelevenis compleet te maken voor elke klant”, zegt directeur Koen Goemans. “De cijfers tonen aan dat onze winkel een megasucces is geworden. Zo ontvingen we in Duffel de afgelopen 19 jaar wel 1.361.507 klanten. Onze vierjaarlijkse evenementen Retrodag, Opnieuw & Co Zomert, Dag van de Kringwinkel en Opnieuw & Co Wintert bewijzen dat de winkel populair is. Mensen staan soms uren op voorhand aan te schuiven om als eerste een pareltje op de kop te tikken.”

Textiel

Volgens de directeur is de winkel in Duffel uitgegroeid tot de kringwinkel met de grootste textielafdeling in de Benelux. “In Duffel gaat de voorkeur duidelijk uit naar textiel. Dat is natuurlijk dankzij de textielafdeling met 9.150 stuks textiel. We mogen dus gerust zeggen dat we één van de grootste textielafdelingen met tweedehandse kleding hebben in de Benelux. Maar dat wil niet zeggen dat dit het enige is waar klanten voor komen. Ook meubelen en huisraad zijn populair. Het aanbod in onze winkel is zeer groot: van fietsen, boeken, kleding, speelgoed, huisraad tot meubelen en elektro. Het afgelopen jaar ontving de winkel bijna 90.000 klanten en gingen er zo’n 508.000 stuks over de toonbank.”