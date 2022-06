Duffelse jubilarissen van de maand juni ontvangen op gemeentehuis

ANTWERPEN Nachtclub Ampere houdt laatste dans voor zomerstop: “Door overaanbod zomerfesti­vals is club open houden onbegonnen werk”

Nachtclub Ampere aan het Centraal Station heeft beslist om tot september opnieuw de deuren te sluiten. “De zomer is traditioneel een moeilijke periode voor discotheken omdat de meeste feestvarkens dan liever in openlucht feesten maar met het overaanbod aan festivals en openluchtconcerten is het deze zomer echt onbegonnen werk om een club open te houden.”

21 juni