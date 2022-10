Duffelse bibliotheek is weer open: nieuwe website en online leenomgeving

Rumst Rumstse auteur Joris Mertens valt in de prijzen met graphic novel ‘Bleekwater’: “Beelden zijn in mijn verhalen belangrij­ker dan woorden”

Joris Mertens (54) maakt stilaan naam als striptekenaar en illustrator. Voor zijn tweede graphic novel ‘Bleekwater’ mag hij volgende zondag, op het Stripfestival Breda, de Willy Vandersteenprijs in ontvangst nemen. Een mooie erkenning voor de Rumstenaar, die dertig jaar lang in de filmwereld werkte en nog maar vijf jaar aan de slag is als auteur. “Ik ben een typische Vlaming. Ik denk: vanaf nu gaat alles beginnen mislopen.”

12 oktober