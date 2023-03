Duffelse badmintonclub overhandigt cheque aan goed doel vzw Marjan

Robin (28) kampt met autisme en mentale achter­stand en loopt voor het eerst in zijn leven marathon: “Bijzonder fier op hem”

Robin Van Haver (28) uit Duffel heeft in Hamme zijn eerste marathon ooit in zijn leven gelopen. De twintiger kampt met autisme en een mentale achterstand, maar dit is waar Robin altijd van gedroomd heeft. Samen met zijn familie en zijn atletiekclub in Duffel maakte hij deze droom nu waar in Hamme. “Het is bijzonder leuk om hem zo te zien genieten tijdens het lopen”, zegt zijn zus Lore Van Haver.