Duffels showteam Are U Famous pakt vijf prijzen tijdens internationale danswedstrijd

In de categorieën jazz dance en Latin dance behaalde het team de tweede plaats, in de categorieën modern choreography, ethnic dance en hiphop de derde plaats. Het team wordt aangevoerd door artistiek verantwoordelijke en danseres Amber Verhaert, die samen met bestuurslid en danser Lander Letens de choreografieën verzorgt. Het dansteam dat prijzen pakte in Barcelona bestond verder uit Axelle Van Tilburg, Lieke Daems, Fien Van Roy, Anouk Bellens, Lisa Batens, Flore Syen, Lynn De Doncker, Ona Heremans en Milene Brugmans.