Duffelaars vieren gouden huwelijksverjaardag op gemeentehuis

Ekeren Oeps, typfoutje ... Ekeren wenst je een 'goorspoe­dig' 2023

Ekerenaars staat hopelijk geen ‘goorspoedig’ 2023 te wachten, al is dat wel wat er op de ledschermen van het district te lezen staat. Een typfout zorgde op de eerste dag van het jaar in ieder geval voor gegniffel in Ekeren.

1 januari