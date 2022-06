Duffelaars kiezen welke gele papier- en kartoncontainer ze op stoep zetten: “In oktober geleverd bij inwoners”

“De standaardcontainer die de Duffelaars ontvangen, heeft een volume van 240 liter. Dit is het vereiste formaat voor het maandelijkse volume papier en karton van een normaal gezin. Je kan er ook voor kiezen om geen container te ontvangen. In dat geval breng je je papier en karton zelf naar het recyclagepark. Inwoners van collectieve woonvormen zoals appartementen of service flats hebben de mogelijkheid om ook een grote container van 770 liter te delen. Alle informatie hierover staat opgenomen in de brief”, zegt de IVAREM-woordvoerder Filip Van Assche. De kleine container (40 liter) voor papier en karton kan je enkel aanvragen als je in een appartement, serviceflat of rijwoning woont. Ook personen met een handicap komen hiervoor in aanmerking. “De papiercontainers worden vanaf de tweede helft van oktober 2022 geleverd bij de inwoners van Duffel. Let wel op want er bestaan nieuwe aanbiedingsregels voor de nieuwe papiercontainers. Zo zal je in Duffel vanaf de eerste ophaling met gele containers op 16 november 2022 geen papier en karton meer kunnen aanbieden zonder container. Ook papier en karton naast de container zal worden geweigerd. Bij overtollig papier en karton rijd je dan even naar het recyclagepark of wacht je tot de volgende ophaling.”