Duffel zoekt naar zaalwachter/redder: “Wordt het aanspreekpunt voor sporters en bezoekers”

Rijkevorsel Waarom in Rijkevor­sel iedereen dief mag gedurende één nacht: “Poortje Pik moet goed zijn voor een glimlach, maar is dat nog wel zo?”

Van bloempotten, over winkelkarren tot zelfs een volledig caféterras. In de nacht van 30 april op 1 mei wordt alles wat in het Kempense Rijkevorsel los staat, meegenomen door jongeren. Op de rotonde in het centrum laten ze de berg spullen achter. Poortje Pik heet de eeuwenoude traditie. Hoe komen ze erbij? En vooral: is de grens tussen ludiek en vandalisme intussen overschreden? “Jongeren schreven me letterlijk: ‘ik zou begrijpen dat u het volgend jaar verbiedt’", zegt burgemeester Dorien Cuylaert.

13 november