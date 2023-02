Duffel zoekt inwoners met groene vingers voor vrije percelen in samentuin

Het lokaal bestuur van Duffel doet een oproep naar inwoners met groene vingers die interesse hebben in de samentuin Ganzenhofkes. In de samentuin kan je jouw eigen groenten en fruit kweken. Deelnemers genieten er ook van de sociale contacten. “Er zijn momenteel nog enkele percelen vrij. Een perceeltje in deze samentuin is ongeveer 50 m² groot en is bestemd voor Duffelaars die het willen inrichten als ecologische moestuin. Je betaalt bij de start een waarborg van 20 euro en elk jaar 50 euro voor het gebruik van het perceeltje”, klinkt het. Meer info en inschrijven via ganzenhofkes.duffel@gmail.com.