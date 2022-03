Duffel wil maximum 500 fuifgangers en 1 activiteit per weekend in nieuwe fuifzaal: “Overlast voor de buurt beperken”

Gemeenteraadslid van oppositiepartij Groen Lise Switsers wou op de laatste gemeenteraad van jeugdschepen Dirk Broes (N-VA) weten waarom er bepaalde keuzes werden gemaakt. “Er is al een traject afgelegd waarbij we heel wat input hebben gekregen. Onze werkgroep fuifzaal, eigen diensten en de buurtbewoners werden bevraagd. Ook gebruikers van de site De Pollepel gaven hun mening”, reageerde de schepen. “Zo hebben we vanuit de adviezen die we hebben gekregen, opgemaakt dat we de zaal niet voor privé-verhuur ter beschikking zullen stellen. We willen geen concurrentie aangaan met andere locaties in Duffel. De zaal wordt dus voorbehouden voor fuiven van onze verenigingen.”

1 activiteit per weekend

“We kiezen er ook voor om één activiteit per weekend te laten plaatsvinden, dit om de omgeving niet te overbelasten. Meer dan één activiteit per weekend geeft bovendien heel wat bijkomende kosten, bijvoorbeeld naar personeelsinzet”, ging Broes verder. “Fuifzaal De Locht heeft een voorziening van 300-tal personen, maar dat bleek bij sommige fuiven te klein te zijn. Voor de nieuwe fuifzaal zijn we naar 500 personen gegaan omdat we denken dat we dan binnen voldoende plaats hebben, en jongeren niet buiten moeten blijven staan. Dat laatste is niet onbelangrijk voor de buurtbewoners. Met dit maximaal aantal geven we ook duidelijk aan dat massa-evenementen geen plaats hebben op de site van De Pollepel en beperken we ook de overlast voor de buurt. Hoe groter de zaal, hoe meer overlast. Bovendien gaan we de buitenruimte niet inrichtingen voor openluchtactiviteiten, wederom om de overlast te beperken. De verschillende openluchtevenementen en festivals in onze gemeente hebben ook aangegeven dat ze op hun vertrouwde locaties willen blijven.”

Geen keuken, wel repetitieruimte

“De nieuwbouw krijgt ook geen keuken. Er komen wel aansluitingen voor een keuken, maar het is niet de bedoeling dat er eetfestijnen gaan plaatsvinden. Andere locaties in onze gemeente zijn daar beter voor geschikt.” Duffel wil de fuifzaal ook voorzien van een backstageruimte die eveneens als repetitieruimte dienst kan doen. “Omdat daar nood aan is. Sowieso moeten we voor fuiven een lokaal voorzien voor de security. In heel wat andere gemeenten is er al zo’n multifunctionele ruimte met deze dubbele functie”, aldus Broes. Igemo gaat de wensen van de gemeente weldra in een bestek gieten. Duffel hoopt eind 2023, begin 2024 te kunnen starten met de bouw van de fuifzaal.