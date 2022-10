Duffel voert parkeeronderzoek uit met drones: “Zo krijgen we een beter zicht op de parkeerdruk en parkeerduur”

Binnenkort wordt er in Duffel gestart met heel wat nieuwe projecten en het uitvoeren van nieuwe mobiliteitsplannen. Deze zullen allen een impact hebben op de hoeveelheid parkeerplaatsen in de gemeente. “Denk maar aan de herontwikkeling van Bruul, de site Pollepel met bovenop nog een fuifzaal en de herontwikkeling van de G. Van de Lindelaan en het bijhorend plein”, vertelt schepen van mobiliteit en openbare werken Jos Hellemans (CD&V). “Daarom moeten we zorgvuldig naar duurzaam parkeren kijken net zoals naar hoeveel ruimte we werkelijk nodig hebben.”

Werkelijke noden

Nog volgens de Duffelse schepen niet enkel op een gewone dag of tijdens de wekelijkse marktdag op dinsdag, maar ook tijdens grote evenementen. “Zoals bijvoorbeeld binnenkort de Jaarmarkt”, aldus schepen Hellemans nog. “Tijdens dit grootschalig parkeeronderzoek kunnen we de hoeveelheid parking afstemmen op de werkelijke noden terwijl we ook veel zuiniger met onze ruimte willen omgaan.” Om dat onderzoek nu efficiënter te laten doorgaan, schakelt de gemeente nu drones in.

Volledig scherm DUFFEL - Schepen Jos Hellemans (CD&V) tijdens de eerste dronevlucht van de gemeente in het onderzoek naar de parkeerdruk en parkeerduur. © Marc Aerts

Daar waar dit soort onderzoeken vroeger voornamelijk handmatig werden uitgevoerd. “Het aantal geparkeerde voertuigen op één locatie werden toen letterlijk handmatig geteld”, klinkt het bij schepen van milieu en ruimtelijke ordening Isabel Glorie (N-VA). “Een proces dat niet enkel arbeidsintensief was, maar ook slechts een momentopname was. Want het was erg lastig om te weten of deze voertuigen langdurig of eerder kortstondig geparkeerd stonden op de onderzochte locaties.”

Meerdere vluchten

Zaterdag vond er op het parkeerplein langs de G. Van der Linderlaan een eerste vlucht van de ‘onderzoeksdrone’ plaats. De drone werd opgelaten tot op zo’n 75 meter hoogte en stuurde vervolgens de beelden, die overigens loodrecht naar beneden werden gefilmd, onmiddellijk door. “De drone vloog een vooraf ingestelde en dezelfde route. De software kon vervolgens de foto’s van de verschillende meetmomenten vergelijken en herkennen”, luidt het. “Door deze vergelijke kan naast de parkeerdruk ook de parkeerduur inzichtelijk waren gemaakt.”

De eerste dronevlucht over Duffel was in ieder geval al succesvol. De gemeente hield ook rekening met de bescherming van de privacy. “Op de beelden zijn enkel de contouren van de voertuigen duidelijk in beeld”, besluit schepen Glorie. “Personen, nummerplaten of ander elementen die de identiteit van wie of wat er in beeld komt, is niet herkenbaar.” Afhankelijk van het weer de komende weken zullen er binnenkort nog verschillende andere vluchten worden georganiseerd.

Volledig scherm DUFFEL - De gemeente Duffel zet drones in tijdens het onderzoek naar de parkeerdruk en parkeerduur. © Marc Aerts

