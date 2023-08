Duffel verlengt samenwerking voor mantelzorgers die ‘s nachts ondersteuning bieden: “Nachtzorg kan mantelzorger ademruimte geven”

Mijntelco Waar betaal je het minst voor mobiel en vast internet: bij de grote spelers of de zogenaamde ‘prijsbre­kers’?

In vergelijking met andere Europese landen is de Belgische telecommarkt erg duur. Wil je niet te veel betalen voor je abonnementen, dan is goed vergelijken dus de boodschap. Maar wanneer kies je bijvoorbeeld voor een formule van een bekende (grote) naam als Proximus, Telenet of Orange? En wanneer geef je kleinere merken - regelmatig geprofileerd als ‘prijsbrekers’ - een kans? Mijntelco.be berekende de gemiddelde prijsverschillen.