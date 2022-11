Duffel vecht tegen zwerfvuil en sluikstort met ‘ideale vuilnisbakken’

Uniformiteit helpt

Volgens Mooimakers is grijs dé geschikte basiskleur voor vuilnisbakken, omdat het universeel toepasbaar en neutraal is. De ideale vuilnisbak is makkelijk leeg te maken, en de inwerpopening is klein. Dit is belangrijk omdat er dan geen toegeknoopte plastic zakjes in gegooid kunnen worden. De vuilnisbak moet goed verankerd zitten, er netjes uitzien, en voldoende volume aankunnen. Hem regelmatig leegmaken is belangrijk, en ook uniformiteit helpt. Als alle vuilnisbakken in de gemeente hetzelfde zijn, zorgt dit immers voor herkenning.

Zwerfvuil en sluikstort

“We gaan met al deze adviezen op zak en na een proefperiode, nu een reeks nieuwe vuilnisbakken aankopen. Zij zullen worden geplaatst volgens een ‘vuilnisbakkenplan’, waarmee we per bak bepalen of deze wordt verplaatst, vervangen of verwijderd, voor welke inhoud -100 of 200 liter- we gaan kiezen en wat de nodige grootte van inwerpopening is. Met deze ‘ideale vuilnisbakken’ hopen we de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort in Duffel te zien afnemen.”