Duffel plaatst nieuw calisthenicstoestel aan gymhal

Calisthenics is een vorm van krachttraining waarbij verschillende oefeningen worden uitgevoerd die de grote spiergroepen aanspreken. “We lieten aan onze gymhal zo’n calisthenicstoestel plaatsen, maar niet iedereen weet hoe je welke oefeningen best uitvoert. Daarom nodigden we Delbecque uit, die ons demonstreerde wat de mogelijkheden zijn”, zegt burgemeester Sofie Joosen.

Maand van de Sportclub

“Ook het demoteam van Busta Move was van de partij, en toonde dat ook freerunning op en aan het nieuwe toestel kan. Na de demonstraties was het aan het grote publiek: we boden gratis workshops calisthenics, freerunnen, step en skate aan. Samen met onze sportclubs trapten we meteen de Maand van de Sportclub in gang. Vijf Duffelse clubs -inlinehockeyclub Lapwings, voetbalclubs KVV en SC Duffel, damesgym Dames Blijf Jong, duikclub AJD Duffel en basketbal KBBC Duffel- kwamen hun werking promoten.”