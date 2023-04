Duffel organiseert postkaartenactie om handelaars te steunen: “Klanten maken kans op InDuffelbons”

Op bezoek bij zangkoor De Drie Rivieren, waar ook mensen met dementie meezingen: “We willen tonen wat zij nog wél kunnen”

Elke woensdagnamiddag komt een dertigtal bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst samen om liedjes te zingen. Mensen van veelal 80, 90 jaar oud treden er in harmonie met mensen die lijden aan dementie. Maar tijdens dat ene uurtje zingen worden alle problemen aan de kant geschoven en spat het plezier er van af. Maak kennis met zangkoor De Drie Rivieren, dat op een klein jaar tijd is uitgegroeid tot één grote muzikale familie.