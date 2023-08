Duffel organiseert activiteiten voor senioren: “Seniorenreizen, optreden en films in Cinema Plaza”

MIJN DORP. Het Battel van lokale steunpi­laar Sonja Vertommen (64): “Het kruispunt met ‘het plekje van ons Sarah’ is nu eindelijk veiliger”

“Na de kruistocht voor de heraanleg van het kruispunt waar mijn 13-jarige dochter het leven liet, zag ik dat ik iets kon betekenen voor de buurt”, vertelt Sonja Vertommen (64) in haar lievelingscafé. Ze zet zich al lange tijd vrijwillig in voor Battel: het dorp bij Mechelen waar ze intussen een kleine veertig jaar graag woont, ondanks het leed dat ermee verbonden is. Sonja neemt ons mee langs haar favoriete plekjes, maar zegt ook waar het beter kan. “Dit móét anders, want op den duur is het niet leefbaar in Battel.”