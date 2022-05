Duffel ondertekent SAVE-charter met opmaak van actieplan voor verkeersveiligheid als doel

Dankzij het traject kan Duffel beroep doen op expertise om een actieplan rond verkeersveiligheid op te maken en uit te voeren. “Het ondertekenen van het SAVE-charter is een eerste stap in dit traject. Dit charter bevat zeven doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor kinderen in het bijzonder”, delen Joosen en Hellemans mee. “In stap twee krijgt het actieplan met de zeven doelstellingen concreet vorm. We starten met een zelfevaluatie van het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Nadien komen we tot een concreet actieplan waarmee de gemeente de komende jaren aan de slag gaat.” Bij de laatste stap geeft de provincie Antwerpen een intensieve begeleiding bij de implementatie van de geselecteerde actiepunten en om tot meetbare resultaten te komen. Uiteindelijk beslist de provincie met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen of de gemeente het SAVE-label behaalt.