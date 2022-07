Duffel ondersteunt wijkverenigingen en buurtinitiatieven: “Deze zomer ook springkasteel ter beschikking”

“Wijkverenigingen en buurtinitiatieven kunnen gratis gebruik maken van lokalen en materialen van de uitleendienst. Ze krijgen ook jaarlijks een InDuffelbon ter waarde van 100 euro voor de organisatie van hun activiteiten. Daarmee kunnen ze aankopen doen bij lokale handelaars. In de zomer van 2022 voorzien we een extraatje. Om hun activiteit nog meer animo te geven, krijgen wijkverenigingen en buurtinitiatieven die in juli, augustus of september 2022 een buurtfeest, barbecue of zomerterras opzetten van het lokaal bestuur op de dag van hun activiteit een springkasteel ter beschikking: een extraatje waarop de kinderen uit de buurt zich naar hartenlust op kunnen uitleven”, delen cultuurschepen Lili Stevens (CD&V) en burgemeester Sofie Joosen (N-VA) mee.