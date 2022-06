Duffel kondigt wegen- en rioleringswerken aan in de Rechtstraat en Zwarthoutstraat

“Dit is nog een ontbrekende factor in ons rioleringsstelsel en is noodzakelijk in functie van de later geplande wegen- en rioleringswerken in de Klokkestraat. Het afvalwater van de Klokkestraat dient immers via de Rechtstraat afgevoerd te worden naar de RWZI in de Hondiuslaan”, licht schepen van Openbare werken en Waterbeheer Jos Hellemans (CD&V) toe. “Gezien de beperkte bovengrondse en ondergrondse complexiteit van het dossier wordt voor een eenvoudige aanpak gekozen. Dit verkort de doorlooptijd sterk en maakt het dossier eenvoudiger. Het wegdek krijgt achteraf een volledig nieuwe betonverharding.” Lokaal bestuur Duffel betaalt uitzonderlijk de kosten voor deze afkoppelingswerken op het private domein. Een afkoppelingsadviseur zal de bewoners begeleiden. Het project zal gerealiseerd worden in samenwerking met de gemeente Kontich en rioolbeheerder Pidpa.