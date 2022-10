Duffel huldigt verdienstelijke medeburgers: titels voor overleden pretparkontwerper, drukkerij en psychiatrisch centrum

Duffel Chauffeur rijdt 83 kilometer per uur in bebouwde kom

In de Wandelingstraat heeft de politie een chauffeur geflitst aan 83 kilometer per uur. Op die plek mag er niet sneller worden gereden dan 50 kilometer per uur. De chauffeur zal dus allicht worden gedagvaard door het politieparket. In totaal werden er in de Wandelingstraat 23 chauffeurs geflitst, 119 werden gecontroleerd.

24 oktober