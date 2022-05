Duffel en IGEMO lanceren klimaatwebsite duffel2030.be

Kontich Amper 93 gecontro­leer­de voertuigen op 1 maand tijd: oppositie wil meer verkeers­con­tro­les in bebouwde kom

In januari van dit jaar werden binnen de bebouwde kom in Kontich slechts 93 voertuigen gecontroleerd. Véél te weinig, vindt oppositiepartij CD&V. “Het is de politie die bepaalt waar er gecontroleerd wordt”, pareert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Soms is het zinvoller te gaan flitsen op plaatsen waar er 70 kilometer per uur wordt gereden.”

10 mei